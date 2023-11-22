Умєров: За останні шість тижнів ворог втратив близько 36 тисяч військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

У вступному слові Умєров заявив, що Сили оборони, навіть при відсутності потужного флоту, витіснили російські військові кораблі з Чорного моря й поступово відновлюють свободу мореплавства.

"росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти москва, - це сила. І ми добре вивчили цю мову", - заявив міністр й додав, що лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" - шість тижнів тому - ворог втратив майже 36 тисяч солдатів.

Як відзначив Умєров, зброя, яку надали партнери Україні, а саме HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS та інше, змінили ситуацію на фронті. Подальший розвиток коаліцій спроможностей, зокрема щодо артилерії, бронетехніки, авіації й розмінування - допоможуть захистити мільйони невинних життів.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами", - додав Умєров.