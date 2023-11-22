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Мінрозвитку громад: Україна візьме участь у програмі "Сполучення Європи"

23.11.2023 / 14:21
Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі "Сполучення Європи", яка дозволить отримувати фінансування ЄС на інфраструктурні транс’європейські проєкти.

Про це в середу сповістило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє "Європейська правда".

Угоду про приєднання України до Механізму "Сполучення Європи" ще в червні підписали віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков і єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

У Мінінфраструктури вказують, що участь України в програмі сприятиме покращенню транспортного сполучення з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи в цілому.

"Вона дозволить залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку транс’європейських мереж транспорту, енергетики та цифрових послуг. Як країна-учасниця, Україна тепер також може подавати заявки за проєктами для грантової підтримки від Європейської комісії (у розмірі 50% від вартості проєктів)", – додають у міністерстві.

Серед іншого, йдеться про вже схвалені Єврокомісією проєкти з модернізації десяти залізничних та автомобільних пунктів пропуску з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Загальна сума гранту на їхню модернізацію становить понад 82 мільйони євро.

Фонд Механізму "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility) був створений у 2014 році для фінансування пан’європейських інфраструктурних проєктів. З часом до напрямків роботи CEF додались також екологічна й цифрова трансформація. Загальний бюджет фонду на 2021-2027 роки перевищив 33 мільярди євро.

У травні до Механізму "Сполучення Європи" приєдналася Молдова, ставши її першою державою-учасницею з-за меж ЄС.

Мінрозвитку громад
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