Стефанишина: Депутати від Батьківщини фактично заблокували законопроєкт про медичний канабіс

Вона показала стос паперів із 882 поправками до закону, які аналізували понад три місяці.

Стефанишина зазначила, що команда робила все, щоб законопроєкт запрацював одразу, як Кабмін ухвалить всю підзаконку, а пацієнти вже наступного року могли отримати ліки і втамувати свій біль. Разом з тим, частина правок лише гальмує процес ухвалення.

"226 з цих поправок - гроб. Бо це поправки Батьківщини, які Юлія Тимошенко та її колеги погрожують ставити на врахування, щоби виснажити залу і позбавити закон голосів. Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту два дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування, просто щоб тягнути час і не дати закону пройти залу", - заявила Стефанишина.