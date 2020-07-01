Украина стремится присоединиться к Стратегии ЕС по вакцинации от Covid-19

"Мы как раз сейчас ведем дискуссию о том, как Украина может присоединиться к глобальным инициативам по разработке или закупке вакцин. В частности, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала стратегию по вакцинации в рамках ЕС; там есть блок, который касается международного сотрудничества. Как раз на этой неделе я буду уже подробно общаться с коллегами из Еврокомиссии о том, как Украина может присоединиться к этим усилиям, как минимум в порядке получения оперативной информации", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что в Украине также проводились консультации внутри страны с компаниями, которые могут участвовать или каким было бы интересно участвовать в этом процессе.

"Мы общались со странами Европы, и много слышим о том, что есть смысл инвестировать усилия в разработку лекарств. Сегодня я знаю, что крупнейшие фармацевтические компании Украины уже в сотрудничестве с иностранными фармкомпаниями работают над разработкой лекарств. Поэтому мы, с одной стороны, хотим быть в тренде и политическом диалоге по глобальным инициативам по вакцинации, но при этом мы понимаем, что не надо забывать о вопросах разработки лекарств. Сейчас очень трудно спрогнозировать, какое из этих средств борьбы с коронавирусом будет более эффективным", - добавила вице-премьер.

Стефанишина посетовала, что в Украине очень мало мощностей для производства вакцины или компонентов для вакцинации, но подчеркнула, что в стране очень мощный фармацевтический бизнес.

"На своем уровне я обеспечиваю, чтобы мы были в политическом дискурсе на уровне ЕС по вакцинации, потому что эта политика только формируется, и мы уже должны быть ее частью", - отметила она.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала международное сообщество объединить усилия для обеспечения всеобщего доступа к коронавирусным вакцинам, тестам и методам лечения.

Источник