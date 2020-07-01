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Стефанишина анонсировала начало диалога об обновлении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

01.07.2020 / 10:14
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет о планах начать открытый диалог об обновлении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в конце июля текущего года.

"Очевидно, что спрос на развитие украинского экспортного потенциала в направлении ЕС увеличивается и уже не умещается в рамки тех торговых условий, которые есть в Соглашении. В частности это подтверждается быстрым использованием квот на определенную продукцию, необходимостью отмены технических барьеров в торговле, о таможенной либерализации, о подписании соглашения ACAA в отношении санитарных и фитосанитарных сертификаций. Все эти барьеры в торговле нужно снимать. Поэтому вопрос обновления торговой части соглашения, очевидно, назрел", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер отметила, на данный момент сформирован скелет концепции обновления Соглашения об ассоциации, собираются предложения, а дальше власти будут публично обращаться к бизнесу и гражданскому обществу, чтобы услышать их запрос.

"Очевидно, мы будем говорить об увеличении квот, по некоторым вопросам речь может идти об отмене квотирования и переход на либерализацию таможенной ставки, ее обнулении. Сейчас я не хочу говорить о конкретных позициях, потому что это будет несправедливо и неправильно, учитывая, что на данный момент это довольно диспропорциональные желания. Где есть очевидные моменты, где квоты исчерпываются очень быстро: мед, томаты, а где-то - новые предложения от бизнеса, но это не значит, что это будет приоритетным направлением. В конце июля планируем начать открытый диалог по этому вопросу", - рассказала Стефанишина.

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соглашение, ЕС, Стефанишина
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