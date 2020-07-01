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Архиерей Сербской Церкви призвал продолжать борьбу против антицерковных законов в Черногории

01.07.2020 / 11:07
Архиерей Сербской Церкви призвал продолжать борьбу против антицерковных законов в Черногории
Епископ Иоанникий Источник: mitropolija.com
Он заявил, что поведение правительства Черногории показывает, что оно не готово слышать голос Церкви, общества, представителей других государств.

В Сербской Православной Церкви заявили, что не требуют никаких особых прав, кроме тех, что имеют другие религиозные общины.

Об этом сказал епископ Будимлянско-Никшичский Сербской Православной Церкви Иоанникий, сообщает официальный сайт Черногорско-Приморской митрополии.

«Церковь не сдастся до тех пор, пока не будут реализованы ее права», - заявил архиерей.

По его словам, поведение правительства Черногории показывает, что оно не готово слышать голос Церкви, общества, представителей других государств.

«Сотни людей уже задержаны, многим священникам предъявлены уголовные обвинения… Но чего еще ожидать, когда правительство не уважает своих людей, а лишь хочет реализовать то, что намерено реализовать при помощи грубой силы?», – отметил владыка.

Он подчеркнул, что «меры здравоохранения по борьбе с эпидемией коронавируса используются в политических целях».

 Епископ напомнил властям, что «опыт показывает, что опасно угрожать свободе чьей-либо религии, не говоря уже о религиозном большинстве, к которому принадлежит более 70% населения и которому люди искренне преданы».

Как сообщалось ранее, к акциям поддержки Сербской Церкви в Черногории присоединилось  свыше 1100 студентов, более 470 преподавателей, моряки, более 150 спортсменов, большое количество врачей, журналисты и несколько полицейских.

Источник: Inpress.ua
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