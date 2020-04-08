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Минздрав: Украина на пороге пика коронавирусной болезни

08.04.2020 / 09:01
Минздрав: Украина на пороге пика коронавирусной болезни
Украина приблизилась к пику распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом шла речь в видеообращении министра здравоохранения Максима Степанова, опубликованное в Телеграмм.

Прямая речь: "В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему".

По его словам, количество больных Covid-19 растет столь стремительно, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни лекарств, ни мест в больницах.

Он обратил внимание, что такая же ситуация во многих странах.

В связи с этим, отметил Степанов, пока рано говорить о завершении карантина в стране.

Источник 

коронавирус, карантин, Минздрав, Covid-19
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