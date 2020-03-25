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Минздрав: карантин действует, заболеваемость на грипп и ОРВИ падает

25.03.2020 / 09:06
Минздрав: карантин действует, заболеваемость на грипп и ОРВИ падает
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что введение карантина привело к снижению заболеваемости на грипп и ОРВИ.

Об этом заявил Ляшко на брифинге 24 марта

Прямая речь: "Мы недавно проводили исследования, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания, и мы имеем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины.

Это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект.

И отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины – это опять же один из моментов (результатов, – ред.) тех превентивных мер, которые сделало руководство нашего государства, чтобы исключить большое количество случаев коронавирусной болезни".

Ляшко добавил, что Минздрав уверен в том, что все, что они делают, является правильным, и все рекомендации, которые они дают населению, приведут к эффективным мерам профилактики.

Главный санврач отметил, что за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса (10 на Киевщине и 1 в Тернопольской области). 24 марта подтвердили 13 новых случаев в Черновицкой области (в основном это те люди, которые контактировали с заболевшими ранее).

Сейчас исследования на коронавирус проводят как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.

Ляшко надеется, что количество больных не будет стремительно расти, поскольку люди будут соблюдать карантин, не выходить без надобности из дома, держать социальную дистанцию ​​в 1,5 метра и часто мыть руки с мылом.

Напомним: по состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования. В Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает.

С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.

Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

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грипп, коронавирус, карантин, Минздрав, ОРВИ
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