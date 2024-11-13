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Салліван: Те, що ми робимо, - це посилення різних звичайних потужностей, щоб українці могли ефективно захищати себе

02.12.2024 / 15:23
Сполучені Штати не розглядають можливість повернення Україні ядерної зброї, від якої країна відмовилися після розпаду Радянського Союзу.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Салліван зробив свої зауваження, коли його запитали про статтю New York Times минулого місяця, в якій говорилося, що деякі західні посадовці припустили, що президент США Джо Байден може дати Україні зброю до завершення каденції.

"Це не розглядається, ні. Те, що ми робимо, - це посилення різних звичайних потужностей, щоб українці могли ефективно захищати себе і вести бій з росіянами, а не (надавати їм) ядерний потенціал", - сказав він.

Минулого тижня росія назвала цю ідею "абсолютним божевіллям".

Київ успадкував ядерну зброю від Радянського Союзу після його розпаду в 1991 році, але відмовився від неї згідно з угодою 1994 року, Будапештським меморандумом, в обмін на гарантії безпеки з боку росії, Сполучених Штатів і Британії.

Зауважимо, нещодавно стало відомо, що частина західних чиновників допускає можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн.

ядерна зброя, Салліван
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