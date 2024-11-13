Мадяр: Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр стверджує, що угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів, а підозри в корупції призвели до заморожування близько 20 мільярдів євро з ключових фондів ЄС.

Опозиціонер каже, що в разі перемоги своєї партії "Тиса" на виборах наслідуватиме приклад прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який швидко відновив доступ до фондів ЄС після приходу до влади в грудні 2023 року.

"Кошти ЄС будуть першим пунктом на нашому порядку денному. Ключове завдання – наслідувати Туска в підготовці та переговорах щодо цього. Нам потрібні ці гроші", – зазначив Мадяр.

Також він вважає, що для посилення стабільності угорської економіки вона має перейти на євро.

"Ми хочемо передбачуваний обмінний курс форинта і хотіли б мати дату вступу до єврозони… Я знаю, що євро має переваги і недоліки. Але воно дає стабільність і передбачуваність для ринків, для угорських підприємців і угорців", – пояснив політик.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.