Мадяр: Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів

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Заплановане підвищення тарифів автоматично призведе до збільшення витрат на виробництво товарів, - ЗМІ
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Єрмак: Фактично, через санкції, росія розпрощалася з 300 млрд доларів суверенних активів
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Как шить дома: советы по выбору швейной машины28.10.2024 / 23:18Еще пару десятков лет назад швейные машинки приобретались домой исключительно для профессионального использования. Актуальное количество моделей же позволяет найти подходящую машинку как для хобби, так и для реализации возможности подшить одежду себе и близким в любое время. О том, какой должна быть подходящая швейная машина, следует поговорить предметно.
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Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.
Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
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