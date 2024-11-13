Войти | Зарегистрироваться
23:36

вторник,
03 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Мадяр: Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів

03.12.2024 / 14:21
Угорський опозиційний політик Петер Мадяр, лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса", обіцяє в разі перемоги на наступних виборах вирішити багаторічну суперечку з ЄС і розблокувати мільярди євро з фондів.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр стверджує, що угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів, а підозри в корупції призвели до заморожування близько 20 мільярдів євро з ключових фондів ЄС.

Опозиціонер каже, що в разі перемоги своєї партії "Тиса" на виборах наслідуватиме приклад прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який швидко відновив доступ до фондів ЄС після приходу до влади в грудні 2023 року.

"Кошти ЄС будуть першим пунктом на нашому порядку денному. Ключове завдання – наслідувати Туска в підготовці та переговорах щодо цього. Нам потрібні ці гроші", – зазначив Мадяр.

Також він вважає, що для посилення стабільності угорської економіки вона має перейти на євро.

"Ми хочемо передбачуваний обмінний курс форинта і хотіли б мати дату вступу до єврозони… Я знаю, що євро має переваги і недоліки. Але воно дає стабільність і передбачуваність для ринків, для угорських підприємців і угорців", – пояснив політик.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Орбан, Угорщина, Мадяр
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 декабря
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.