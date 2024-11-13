ГУР: Дві тисячі північнокорейських солдатів було передано в бойові підрозділи армії рф

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Черняк сказав в інтерв’ю "Донбас Реалії".

За його словами, зараз в оперативному резерві російської армії перебувають 9 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. Ще дві тисячі осіб було передано в бойові підрозділи армії рф.

Наразі ГУР відомо, що північнокорейських військовослужбовців додали до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ армії рф.

"Якщо вони вже потрапили в ті підрозділи, які ведуть активні бойові дії, значить, ми можемо з упевненістю сказати, що вони теж уже приєдналися до ведення бойових дій. Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України", — сказав Черняк.

Представник ГУР вважає, що існує три варіанти розвитку подій: вони братимуть участь у бойових діях на території України, вони воюватимуть тільки в Курській області або ж використовуватимуться на другій лінії оборони.

Черняк підкреслив, що останній варіант також несе небезпеку для України, оскільки північнокорейські військові можуть замінити росіян, яких відправлять на активні ділянки фронту.