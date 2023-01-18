Розвідка МО України: Вторгнення росіян з білорусі малоймовірне

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

В українській розвідці вважають, що можливе повторне вторгнення росіян малоймовірне. Але за ситуацією в білорусі ведеться постійне спостереження.

"Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території білорусі ознак створення ударного угруповання. російська армія в білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, саме навчання російських військових викликають найбільшу увагу розвідки. Однак якщо окупанти все ж спробують прорватись на терторію України - їх буде знищено.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російське військове командування перекидає мобілізованих з полігонів білорусі та росії до зони бойових дій та до прикордонних районів.

Додамо, що, за словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ, генерала-лейтенанта Сергія Наєва, ситуація на кордоні з білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України. Кількість білоруських військових вздовж рубежів залишається незмінною.