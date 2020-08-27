Тищенко рассказал новые подробности скандала с Черняком

Сегодня на YouTube-канале «Ходят Слухи» вышло интервью с народным депутатом Николаем Тищенко, в котором он вскрыл новые детали нашумевшего пару лет назад скандала с водочным королем Евгением Черняком, пишет Информатор.

Речь идет об инциденте, который произошел в Майами в 2018 году. По словам Тищенко, на тот момент он со своей супругой Аллой Барановской находились в штатах в ожидании рождения ребенка. У них «сорвалась квартира» и Черняк предложил пожить в квартире, которую сдавал в аренду. И тут всплыли новые обстоятельства.

Как выяснилось, Николай с Аллой проживали в квартире Черняка не просто так. Водочный король попросил оплатить за время проживания коммуналку. Но по факту сумма оказалась в разы больше. Точной суммы Тищенко не назвал, но отметил, что у него есть все подтверждающие документы.

После чего возникла конфликтная ситуация. И Черняк начал выселять молодую семью с новорожденным на руках.

«В этом весь Женя. Но все равно даже сейчас у меня нет к нему негатива. Все равно я вспоминаю его тем, каким я его помню раньше. Мне было с ним комфортно. Мы дружили», – отметил Тищенко.

Напомним, в 2018 году на своей странице Facebook водочный король Евгений Черняк опубликовал пост с обвинениями в адрес Тищенко. Хотя имя в тексте указано не было, но не сложно было догадаться о ком идет речь. Потому как в это же время Тищенко с супругой активно постили фото из Майами в Инстаграм.