Митрополит Антоний рассказал о главном условии обретения счастья

Стать по-настоящему счастливым можно лишь обретя внутреннюю тишину и радость.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Преподобный Паисий Святогорец советовал, чтобы чувствовать себя счастливым, жить естественной и простой жизнью, в которой нет места излишней роскоши, суете и напрасным волнениям. Для счастья не нужны никакие особенные условия и обстоятельства. Оно приходит без повода, как тихий вечер, легкое движение ветра, тишина перед дождем или первый снег. Главное, не пропустить его появление», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что многие ищут счастья в накоплении материальных ценностей, славе, власти, удовольствиях, однако этот путь является ошибочным.

«Счастье соткано совершенно из другой материи, оно неисчислимо деньгами, необъяснимо рассудком, поэтому и неуловимо для многих. Единственное условие для его появления - внутренняя тишина», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что счастье приходит туда, где постоянно обитает радость.

«Назначение человеческой жизни - радоваться. Радость небу, ветру, солнцу, звездам, цветам, людям. Эта радость ничем не должна быть нарушена, никогда не должна исчезнуть. Если исчезла радость, значит человек где-то ошибся, в чем-то не так поступил, подумал, сказал. Нужно найти эту ошибку, исправить ее обязательно - тогда радость снова засияет в сердце, а счастье посетит нас», - заключил митрополит Антоний.