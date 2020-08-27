Православная Церковь празднует день памяти преподобного Феодосия Печерского

Сегодня Православная Церковь поминает память перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского.

Как сообщает Центр информации УПЦ, преподобный Феодосий Печерский - один из основателей монашества на Руси, строитель Успенского собора.

Преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году.

В 1058 году Феодосий принял монашеский постриг в Печерской обители. За его подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году.

Преподобный Феодосий скончался в 1074 году. Через 18 лет после кончины святого, совершилось перенесение его нетленных мощей в лаврскую церковь.

Тогда вся братия монастыря собралась вместе, и единодушно решили раскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его мощи в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.

За три дня до праздника Успения было найдено место, где должен был находиться преподобный Феодосий. Гроб с телом святого откапывали целую ночь и только наутро дивно сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого сразу же ознаменовалось чудесами и знамениями.

В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого.

27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм. С тех пор от гробницы преподобного Феодосия постоянно исходило множество исцелений. Через 18 лет после перенесения мощей этот подвижник был причислен к лику святых.