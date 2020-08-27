Православная Церковь празднует день памяти преподобного Феодосия Печерского

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:54
Белорусы требуют свободных и честных выборов - Тихановская в ЕП
-
11:46
КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции
-
16:17
Захватившие в Мали власть военные предлагают переходный период для формирования правительства
-
15:46
МВД насчитало 20 тыс. участников воскресных акций протеста в Минске
-
14:54
Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ
- 15:54
-
Популярное в рубрике
Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01Последние новости рубрики
-
14:12
Правительство одобрило перечень объектов, запрещенных к приватизации
-
13:51
Госбюджет за 7 мес.-2020 сведен с дефицитом 51 млрд грн
-
11:47
Кабмин повысил должностные оклады бюджетникам
-
09:43
Госдолг Украины в июле-2020 вырос на 3,8% в гривне - Минфин
-
17:59
Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть — Госстат
- 14:12
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
08:15
На Ивано-Франковщине произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
-
07:55
В Киеве обновили часть Пейзажной аллеи
-
09:17
На Львовщине открыли мурал, посвященный Кузьме Скрябину
-
08:05
Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч
-
09:14
В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"
- 08:15
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
-
09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
-
14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
-
12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
-
09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
- 08:00