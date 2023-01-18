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Унаслідок падіння вертольота у Броварах загинуло двоє дітей та керівництво МВС

18.01.2023 / 10:37
Унаслідок падіння вертольота у Броварах загинуло двоє дітей та керівництво МВС
У Броварах унаслідок падіння вертольота у середу загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ – міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар», - повідомив Клименко.

За його словами, загалом наразі відомо про 16 загиблих, з них 9 перебували на борту гвинтокрила. Серед загиблих є двоє дітей.

За інформацією голови НПУ, 22 потерпілі особи перебувають у лікарні, у тому числі 10 дітей.

На місці трагедії працюють всі профільні та спеціалізовані служби, триває огляд місця події.

МВС, Бровари
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