В Україні російські війська пошкодили або зруйнували понад 3 тис. навчальних закладів

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

"3045 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - повідомляється на сайті Міносвіти щодо моніторингу збитків від вторгнення росії в Україну.

Зазначається, що 2621 заклад пошкоджено, а 424 - зруйновано повністю.