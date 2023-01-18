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В Україні російські війська пошкодили або зруйнували понад 3 тис. навчальних закладів

18.01.2023 / 09:19
російські окупаційні війська пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 3 тис. навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

"3045 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - повідомляється на сайті Міносвіти щодо моніторингу збитків від вторгнення росії в Україну.

Зазначається, що 2621 заклад пошкоджено, а 424 - зруйновано повністю.

МОН
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