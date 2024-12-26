Мін’юст: У період відновлення роботи реєстрів нотаріуси продовжують надавати послуги

Міністерство юстиції України пояснило, які нотаріальні дії можна вчиняти під час відсутності доступу до реєстрів Міністерства юстиції, пише УНН.

У період відновлення роботи реєстрів Мінʼюсту нотаріуси продовжують надавати послуги, які не потребують перевірки даних у цих реєстрах.

Зокрема, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

Посвідчення заповітів, спадкових договорів та довіреності;

Видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця. Після відновлення роботи реєстрів нотаріуси внесуть необхідні відомості до відповідних реєстрів.