НАІС попереджає про можливу нестабільну роботу в Україні деяких реєстрів

Про це Національні інформаційні системи (НАІС) повідомляють у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З 20:00 06.01.2024 до 08:00 07.01.2024 ДП «НАІС» буде проводити планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення реєстрів на базі платформи UnityBase 64 (UB64), а саме: Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зв’язку з цим у вказаний період робота єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту, може бути нестабільною.