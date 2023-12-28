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Буданов: Не маю інформації, яка підтверджує загибель герасимова

06.01.2024 / 10:10
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не має у своєму розпорядженні підтверджень інформації про нібито загибель начальника генерального штабу зс рф валерія герасимова.

"Я, скажімо так, не маю інформації, яка підтверджує це", - сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері в п'ятницю.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що нібито начальник російського генштабу валерій герасимов нібито загинув у Криму під час української атаки 4 січня.

Буданов, герасимов
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