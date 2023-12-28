Буданов: Не маю інформації, яка підтверджує загибель герасимова

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16:20
Держдеп США оголосив нагороду за інформацію про джерела фінансування бойовиків ХАМАС
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18:30
Годжес: Захід має допомогти Україні із засобами, які б дозволяли обходити російські мінні поля
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15:23
WSJ: росія вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї
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14:21
Сікорський: Подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам
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11:14
Прем’єрка Італії: Передача Україні зброї дасть змогу домогтися балансу між силами на землі
- 16:20
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12:16
Польща: Ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково
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16:25
Шмигаль: У 2024 році Україна має збільшити виробничі потужності українського ОПК в 6 разів
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13:19
БЕБ: Через закон Железняка українські компанії не сплатили до бюджету 1,3 млрд грн ПДВ
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16:25
Кабмін підняв вартість перереєстрації авто, видачи посвідчення водія та складання іспитів
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12:16
Кацуба: Збитки, які завдала агресія росії екології України, перевищують 75 мільярдів доларів
- 12:16
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13:15
Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
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13:19
Країни ЄС домовились про створення кіберщита
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19:42
Чем отличаются айфоны 11 поколения
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02:37
Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?
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Голобуцький: СБУ перемагає російських хакерів у кібервійні
- 13:15
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