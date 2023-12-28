Міграційна служба: В Україні зросла вартість оформлення деяких документів

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Там наголошують, що паспорт громадянина України (ID-картка) вперше видається безкоштовно.

Водночас подорожчали такі документи:

• Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 10 робочих днів, зросла з 1 січня з 820 до 874 гривень.

• Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 20 робочих днів, зросла з 1 січня з 450 до 504 гривень.

• Посвідка на тимчасове проживання в Україні подорожчала з 918 до 1056 гривень.

• Посвідка на постійне проживання в Україні подорожчала з 1013 до 1151 гривень.