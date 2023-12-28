НАЗК внесло литовську компанію до переліку міжнародних спонсорів війни

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Viciunai Group так і не припинила діяльність у росії і залишається одним із найпопулярніших брендів серед місцевих споживачів. Крім того, бізнес ведеться у звичайному режимі без будь-яких скорочень, продовжує розширювати штат персоналу на дочірніх підприємствах, підтримуючи ринок праці у країні-агресорі, а також успішно захищає російську торгову марку в суді.

"Наприклад, виробничий комплекс тов "вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до $20 млн)", - йдеться в повідомленні НАЗК.

У агентстві додали, що дочірня компанія Viciunai тов "балтко", бувши офіційним представником компанії в росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив $2,5 млн.

"Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що рф залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Багаторазові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в рф ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в країні-агресорі. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини.

Viciunai Group є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів, зокрема – найбільшим переробником сурімі на планеті. Також вона є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс розташований в Литві, а виробництва є у Литві, Іспанії, Естонії та росії.