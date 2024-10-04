В Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру

Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Із 7 жовтня вартість послуг становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;

Обмін посвідчення водія - 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;

Проставлення апостиля - 650 грн.

З запитаннями радять звертатися до сервісних послуг через приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або за номером +38 (044) 597-87-77.