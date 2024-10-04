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В Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру

07.10.2024 / 12:16
З 7 жовтня 2024 року вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України змінюється.

Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Із 7 жовтня вартість послуг становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;
  • Обмін посвідчення водія - 950 грн;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;
  • Проставлення апостиля - 650 грн.

З запитаннями радять звертатися до сервісних послуг через приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або за номером +38 (044) 597-87-77.

документи
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