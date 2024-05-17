Українцям нагадали, які документи, що посвідчують особу, можна пред’являти на блокпостах

Про те, які документі, крім паспорта, посвідчують особу людини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Документи, що посвідчують особу: що каже закон

Список документів, що посвідчують особу в Україні, зазначено в Законі України №5492-VI Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Згідно зі ст. 13 цього закону, посвідчувальні документи можуть бути двох видів залежно від їх функціонального призначення:

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство;

документи, що посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус людини.

Усі документи, які перелічено в законі, можуть пред’являтись під час перевірки документів, що має на меті встановити особу людини. В інших випадках вимоги щодо необхідних документів можуть бути більш конкретизовані. Наприклад, посвідчення водія підтверджує не тільки особу людини, а й її право на керування транспортним засобом.

Які документи посвідчують особу – перелік

До документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, належать:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

До списку документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, входять:

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Військово-облікові документи: чи потрібно носити з собою

До військово-облікових документів належать:

посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам);

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним та військовослужбовцям).

Новий закон про мобілізацію №10449 передбачає встановлення обов’язку:

Військовозобов’язані громадяни України зобов’язані під час дії воєнного стану носити з собою документ, що посвідчує особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

Таким чином усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Виключені з військового обліку, заброньовані чи особи, що мають відстрочку від мобілізації також повинні мати при собі документи.

Перевіряти документи мають право представники ТЦК та СП, поліцейські, прикордонники (у прикордонній смузі або на пунктах пропуску).