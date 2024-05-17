Стефанчук обіцяє знайти компроміс щодо законопроекту про заборону релігійних організацій, афілійованих із росією

"Я зроблю все для того, щоб ми знайшли компроміс на погоджувальній раді. Але це буде компроміс, це буде спільне рішення", - сказав Стефанчук на брифінгу.

Він зазначив, що змушений був оголосити перерву в пленарному засіданні у вівторок через те, що фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну.

Стефанчук також повідомив, що має намір підтримати цей законопроєкт у другому читанні та в цілому, нагадавши, що голосував за нього і в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", фракція "Європейська солідарність" вимагала внести до порядку денного пленарного засідання питання створення тимчасових слідчих комісій зі створення фортифікацій поблизу лінії фронту, із забезпечення військових підрозділів дронами і розгляду в другому читанні законопроєкту про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською федерацією. Після консультацій голів фракцій у кабінеті спікера, фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну і президію в залі засідань парламенту.