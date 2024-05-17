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Стефанчук обіцяє знайти компроміс щодо законопроекту про заборону релігійних організацій, афілійованих із росією

22.05.2024 / 09:10
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обіцяє знайти компроміс у питанні внесення до порядку денного пленарного засідання парламенту розгляду законопроєкту про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.

"Я зроблю все для того, щоб ми знайшли компроміс на погоджувальній раді. Але це буде компроміс, це буде спільне рішення", - сказав Стефанчук на брифінгу.

Він зазначив, що змушений був оголосити перерву в пленарному засіданні у вівторок через те, що фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну.

Стефанчук також повідомив, що має намір підтримати цей законопроєкт у другому читанні та в цілому, нагадавши, що голосував за нього і в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", фракція "Європейська солідарність" вимагала внести до порядку денного пленарного засідання питання створення тимчасових слідчих комісій зі створення фортифікацій поблизу лінії фронту, із забезпечення військових підрозділів дронами і розгляду в другому читанні законопроєкту про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із російською федерацією. Після консультацій голів фракцій у кабінеті спікера, фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну і президію в залі засідань парламенту.

Стефанчук
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