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Мін’юст: Відкриття ринку землі не вплинуло на кількість скарг щодо випадків рейдерства

09.09.2021 / 11:38
Запуск ринку сільгоспземель в цілому проходить успішно і збільшення повідомлень про випадки рейдерства в реєстрах - не відбулося.

Як пише ForUm, про це повідомляє Міністерство юстиції України.

«Ми всі чекали запуску ринку землі, але водночас у нас були неабиякі побоювання щодо цього. Ми не виключали можливості збільшення надходження кількості скарг протягом перших двох місяців після відкриття ринку землі, але цього не сталося. Статистика щодо оскарження рішень про реєстрацію прав на об’єкти нерухомого майна, свідчить, що кількість скарг після відкриття ринку землі не збільшилась», — повідомив керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик.

На його думку, такого результату вдалося досягнути за рахунок очищення системи державних реєстраторів та нотаріусів від недобросовісних осіб, вдосконалення порядку адміністративного оскарження рішень у сфері державної реєстрації прав та повного захисту державних реєстрів від несанкціонованих доступів.

«Ми розуміємо, що удосконалення технічної складової державних реєстрів — одна із обов’язкових умов для подолання рейдерства в державних реєстрах та ефективного захисту майнових прав громадян і корпоративних прав бізнесу», — сказав Дубовик,  наголосивши, що Мін'юст продовжує вдосконалювати програмне забезпечення Держреєстрів в тому числі через встановлення додаткових технічних запобіжників.

Найближчим часом відомство очікує ухвалення Парламентом у другому читанні законопроекту №3774, який посилить безпеку договорів оренди землі, а саме правочини про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення для юридичних осіб пропонується віднести до категорії значних, тобто таких, що потребують попередньої згоди загальних зборів учасників.  Цим законопроектом також передбачено усунення штучних бар’єрів для розгляду Мін’юстом скарг на реєстраційні дії по суті та удосконалення процедури розгляду скарг.

Мін’юст, ринок землі
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