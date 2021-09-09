"Слуги народа" 20 сентября обсудят кадровые изменения в Кабмине - Арахамия

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, когда фракция будет обсуждать кадровые изменения в правительстве, Арахамия сказал: "Я думаю, что на следующей пленарной неделе, в понедельник, как всегда мы делаем (заседание фракции - ред.)".

В то же время он назвал фейком информацию о возможной отставке Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Политик отметил, что рассматривается замена трех-четырех министров, и половину кандидатов уже нашли.

Он также рассказал о требованиях, которым должны соответствовать потенциальные министры. "Министр, в первую очередь, - политическая должность. Он должен быть лидером, за собой должен вести нормальную команду. Во-вторых, он должен понимать, каким образом делать трансформацию в государственном секторе. И в-третьих, конечно, он должен быть добропорядочным, чтобы это не был коррупционер", - сказал Арахамия.

Политик также подчеркнул, что, теоретически, министром может быть народный депутат, который прошел по списку.

"Я лично всегда только списочников готов отдавать. А мажоритарщиков - это надо будет договариваться очень-очень трудно. Потому что если я теряю один голос, а потом будут перевыборы и через год я получу его возвращение, я с этим не согласен категорически. Поэтому, к сожалению, мажоритарщикам не «светит» карьера в Кабмине", - отметил Арахамия.

Напомним, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков неоднократно заявлял, что не исключает осенью 2021 года кадровых перестановок в Кабинете Министров. Подобные заявления также делало руководство фракции «Слуга народа» в ВР.

Давид Арахамия ранее анонсировал "три-четыре" кадровых замены в правительстве, но отказался называть конкретные фамилии.

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