Войти | Зарегистрироваться
12:29

четверг,
09 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Слуги народа" 20 сентября обсудят кадровые изменения в Кабмине - Арахамия

09.09.2021 / 11:50
Парламентская фракция партии "Слуга народа" обсудит кадровые изменения в правительстве на заседании в понедельник, 20 сентября.

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, когда фракция будет обсуждать кадровые изменения в правительстве, Арахамия сказал: "Я думаю, что на следующей пленарной неделе, в понедельник, как всегда мы делаем (заседание фракции - ред.)".

В то же время он назвал фейком информацию о возможной отставке Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Политик отметил, что рассматривается замена трех-четырех министров, и половину кандидатов уже нашли.

Он также рассказал о требованиях, которым должны соответствовать потенциальные министры. "Министр, в первую очередь, - политическая должность. Он должен быть лидером, за собой должен вести нормальную команду. Во-вторых, он должен понимать, каким образом делать трансформацию в государственном секторе. И в-третьих, конечно, он должен быть добропорядочным, чтобы это не был коррупционер", - сказал Арахамия.

Политик также подчеркнул, что, теоретически, министром может быть народный депутат, который прошел по списку.

"Я лично всегда только списочников готов отдавать. А мажоритарщиков - это надо будет договариваться очень-очень трудно. Потому что если я теряю один голос, а потом будут перевыборы и через год я получу его возвращение, я с этим не согласен категорически. Поэтому, к сожалению, мажоритарщикам не «светит» карьера в Кабмине", - отметил Арахамия.

Напомним, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков неоднократно заявлял, что не исключает осенью 2021 года кадровых перестановок в Кабинете Министров. Подобные заявления также делало руководство фракции «Слуга народа» в ВР.

Давид Арахамия ранее анонсировал "три-четыре" кадровых замены в правительстве, но отказался называть конкретные фамилии.

Источник

Кабмин, Слуги народа, кадровые изменения
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 сентября
8 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.