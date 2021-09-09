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Митрополит Онуфрий расскажет, как достичь мира в душе

09.09.2021 / 12:16
Митрополит Онуфрий расскажет, как достичь мира в душе
Источник: Центр информации УПЦ
«Слово Предстоятеля» выйдет в субботу 11 сентября, в 6.50 на «Интере».

Для достижения душевного мира необходимо ставить Бога на первое место в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 11 сентября, в 6.50 на «Интере».

«Если мы хотим, чтобы у нас был мир и покой, то надо всегда в своей душе ставить на первое место Бога. Все остальное должно служить Богу. И если оно не служит Богу, то его надо выгонять из души, а не держать. Если мы ищем монет, ищем какого-то земного блага, то мы его не найдем и не будем иметь мира душевного», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как преодолеть скорби.

Источник: Inpress.ua
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