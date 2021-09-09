На Виннитчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к Лядовскому скальному монастырю

В Могилев-Подольской епархии состоится крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 11 сентября верующие и духовенство молитвенным шествием пройдут к Лядовскому скальному монастырю.

В этот день один из древнейших монастырей в Украине отмечает 23-ю годовщину возрождения монашеской жизни в обители.

По благословению митрополита Агапита, молитвенное шествие начнется в 4.00 от храма святой Параскевы Сербской села Немия Могилев-Подольского района Винницкой области.

Лядовский скальный монастырь - один из древнейших в Украине, основанный в 1013 году преподобным Антонием Печерским. Обитель расположена на высоких меловых кручах с целебными источниками.

В ХХ веке, когда начались гонения, монастырь опустел, а в 1938-м его взорвали. Возрождение Лядовского монастыря началось в 1998 году, когда сюда пришли монахи из Почаевской лавры.