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Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы

09.09.2021 / 12:45
Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы
Источник: Центр информации УПЦ
Поступить на курсы могут все верующие Украинской Православной Церкви

Киевская духовная академия и семинария начала набор на Православно-катехизаторские курсы имени святителя Петра Могилы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, обучение будет проходить онлайн с помощью платформы Zoom.

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Сильвестра поступить на курсы могут все верующие Украинской Православной Церкви.

Цель курсов - заинтересовать верных УПЦ к углубленному изучению вероучения Православной Церкви и помочь учителям воскресных школ в преподавании.

 Обучение на Катехизаторском отделении начинается с 3 октября и будет длиться в ондайн-режиме еженедельно 3 года, после чего выпускники получат свидетельство установленного образца с подписью ректора КДАиС.

Программа предусматривает: 1-й год обучения - Катехизис (об основах православной веры), Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, Литургика (наука о церковном богослужении); 2-й год обучения - Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие (углубленные знания о православной вере), Общецерковная история, патрология (наука о том, чему учили Святые Отцы); 3-й год обучения - основное богословие, сравнительное богословие, история Православия на Руси, новые религиозные движения.

Для тех, кто будет учиться на онлайн курсах, предлагаются также два факультатива: церковно-славянское чтение (с объяснением особенностей языка) и древнегреческий язык Нового Завета.

О правилах поступления и подробную информацию можно узнать на сайте Киевских духовных школ.

Источник: Inpress.ua
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