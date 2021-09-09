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Радуцкий: мне нравится идея Минздрава разрешать в "оранжевой" зоне работать ТРЦ с 80% вакцинированного персонала

09.09.2021 / 12:52
Предложение Министерства здравоохранения в случае усиления карантинных ограничений из-за COVID 19 разрешать работать торгово-развлекательным центрам, в которых вакцинированы 80% персонала, поддержал председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Что касается предложения правительства и Минздрава разработать новое постановление, где позволить, например, даже в "оранжевой" зоне работать ТРЦ при условии, что 80% персонала вакцинированы и посетители должны иметь сертификат вакцинации, то я лично такую идею поддерживаю", - сказал он журналистам 8 сентября в кулуарах Верховной Рады.

Кроме того, такая мера позволит популяризировать вакцинацию против COVID 19 и поддержит вакцинированных граждан, считает Радуцкий.

"Почему мы должны ограничивать людей, которые все сделали для того, чтобы в стране не было эпидемии, которые вакцинировались? Это предложение от МОЗ мне нравится", - сказал он.

Радуцкий также отметил, что решение о переводе образовательных учреждений в режим онлайн будут принимать на местном уровне.

"При условии, что 80% состава учителей вакцинированы, правительство позволит этим учреждениям работать даже в режиме "желтой" зоны. Поэтому сегодня все зависит не от центральной власти, а от местных властей и лично от обычных людей", - сказал он.

При этом Радуцкий подчеркнул, что правительство выполнило свои обязательства по подготовке к новому сезону COVID-19, в частности обеспечило кислородом больницы, определенные под COVID-19, а также возможность выдачи кислородных концентраторов на дом.

"Сегодня закупается в достаточном количестве оборудование для того, чтобы, например, концентраторы выдавать людям на дом на уровне семейных врачей, если это не тяжелое состояние, чтобы они могли получать кислородную терапию при осложнениях COVID-19 на дому в амбулаторных условиях", - сказал он.

Радуцкий выразил уверенность, что система здравоохранения Украины выдержит даже при условии 70 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, однако заболеваемость на уровне 80-100 тыс. новых случаев в сутки "система просто физически не может выдержать".

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Радуцкий карантин
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