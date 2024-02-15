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Черняк: ГУР перевіряє інформацію про можливу передачу Іраном своїх балістичних ракет росії

22.02.2024 / 11:14
Українські спецслужби перевіряють інформацію про можливу передачу Іраном своїх балістичних ракет росії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

За словами представника ГУР, дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію.

Водночас джерела РБК-Україна в спецслужбах назвали передачу іранських ракет росії малоймовірним. І додали, що наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксувалися.

Сьогодні американське видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран нібито передав росії балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема ракети Zolfaghar.

За даними трьох іранських джерел Reuters, йдеться про близько 400 балістичних ракет, які здатні летіти на 700 кілометрів. Постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

ГУР, Черняк
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