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Ігнат: Питання не в кількості установок «Іскандер» питання у кількості ракет до них

22.02.2024 / 10:12
Питання не в кількості пускових установок «Іскандер», які росіяни розгорнули вздовж українського кордону, питання у кількості ракет до них.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

«Питання не в кількості пускових установок, які росіяни розгорнули вздовж українського кордону, питання у ракетах – скільки вони їх мають і скільки можуть застосувати», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що ГУР щоразу додає інформацію щодо кількості тих чи інших засобів на зберіганні у противника і кількості їх виготовлення щомісяця.

«Ми бачимо, що противник використав протягом опалювального сезону 2022-2023 років, коли хотів уразити нашу інфраструктуру, величезну кількість ракет. Тільки крилатих понад 1100, плюс балістичні «Іскандер-М». Тому противник має обмежену кількість цих ракет, не може багато їх використати», – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат припустив, що можливо росіяни будуть шукати якісь шляхи щодо постачання інших ракет. Він додав, що росіяни вже використовували північнокорейські ракети по території нашої держави.

Ігнат
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