Ігнат: Питання не в кількості установок «Іскандер» питання у кількості ракет до них

Питання не в кількості пускових установок «Іскандер», які росіяни розгорнули вздовж українського кордону, питання у кількості ракет до них. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ. «Питання не в кількості пускових установок, які росіяни розгорнули вздовж українського кордону, питання у ракетах – скільки вони їх мають і скільки можуть застосувати», – сказав Ігнат. Він зауважив, що ГУР щоразу додає інформацію щодо кількості тих чи інших засобів на зберіганні у противника і кількості їх виготовлення щомісяця. «Ми бачимо, що противник використав протягом опалювального сезону 2022-2023 років, коли хотів уразити нашу інфраструктуру, величезну кількість ракет. Тільки крилатих понад 1100, плюс балістичні «Іскандер-М». Тому противник має обмежену кількість цих ракет, не може багато їх використати», – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ. Ігнат припустив, що можливо росіяни будуть шукати якісь шляхи щодо постачання інших ракет. Він додав, що росіяни вже використовували північнокорейські ракети по території нашої держави.