Папа Римський: Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах

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Кадировленд. У якій росії житимуть українці з окупованих територій10.12.2024 / 10:35Якщо справдяться очікування політиків та аналітиків й стане реальністю зупинка війни «по лінії фронту», на жителів частини українських території чекає перспектива роками, а, може, й десятиліттями жити в складі російської держави. Ця перспектива лякає будь-яку нормальну людину, проте знаходяться й ті, хто бачить для себе певні плюси.
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Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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Експерт: Укралізниця може підняти тарифи на перевезення, але про такий вантаж як пальне вона може забути
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В Україні медичні послуги для населеня стануть платними
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Мінекономіки: У межах зимової єПідтримки заявки вже подали понад 9 млн українців
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Кабмін продовжив заборону на ввезення російських товарів в Україну
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Кулеба У 2024 році Укрзалізниця перевезла рекордну кількість пасажирів
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Швейцарские часы эталон точности и престижа06.12.2024 / 01:33Последние новости рубрики
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FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.Последние новости рубрики
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