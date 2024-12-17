Папа Римський: Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

«Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі», - заявив Папа Римський.

Він також згадав про сектор Гази, нагадавши про дітей, які гинуть від куль, про бомбардування шкіл і лікарень.

Серед іншого Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.