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Папа Римський: Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах

23.12.2024 / 10:12
Папа Римський Франциск у неділю, 22 грудня, вкотре нагадав світові про страждання України від війни, і закликав до «різдвяного перемир’я» у всьому світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

«Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі», - заявив Папа Римський.

Він також згадав про сектор Гази, нагадавши про дітей, які гинуть від куль, про бомбардування шкіл і лікарень.

Серед іншого Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.

Папа Римський
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