Зеленський сподівається, що Папа Римський допоможе повернути депортованих дітей в Україну

Про це він сказав в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, передає УНН.

Зеленський розповів, що мав дві зустрічі з Папою Римським, а також були окремі зустрічі з українськими урядовцями. Він зазначив, що вдячний понтифіку за підтримку України, зокрема людей та вірян, та висловив переконання, що Папа продовжить підтримувати країну.

"Це вже допомога тому, що люди вдячні, у нас є велика кількість католиків. Але такі сигнали вони не тільки для католиків, а й усіх вірян і навіть для атеїстів, бо Папа Франциск - серйозна, потужна фігура в світі. І тому це також важливо", - сказав очільник держави.

Президент зауважив, що він та команда дипломатів кілька разів запрошували понтифіка відвідати Україну: "Я дуже хотів, щоб він приїхав у будь-яке місто України, не обов'язково в столицю, куди зможе. Я розумію, є питання часу або складнощі через транспорт, війну. Ми готові зустріти Папу на західній Україні, і я про це йому також говорив. Це важливий сигнал підтримки".

Крім цього, він сказав, що під час зустрічей порушував питання підтримки Папою Римським та його командою "Формули миру" та Глобального саміту миру. Зеленський додав, що обговорював присутність представників Ватикану на саміті. Також сторони обговорювали питання повернення незаконно депортованих дітей в Україну.

"Папа мені сказав, що буде працювати над цим (повернення українських дітей, - ред.). Я дуже вдячний, це непросте питання. Коли ми говоримо окрім дітей і повернення полонених, що ще? Чесно, цього достатньо. Скажу відверто: якщо Папа Франциск зможе повернути наших дітей, я вважаю, що цього достатньо. Якщо зможе повернути дітей і приїхати в Україну - ми будемо вдячними. Але якщо обирати, то, чесно, повернути дітей", - підсумував президент.