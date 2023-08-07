Войти | Зарегистрироваться
05:48

четверг,
10 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Зеленський сподівається, що Папа Римський допоможе повернути депортованих дітей в Україну

09.08.2023 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Папа Римський Франциск допоможе повернути незаконно депортованих до росії дітей в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, передає УНН.

Зеленський розповів, що мав дві зустрічі з Папою Римським, а також були окремі зустрічі з українськими урядовцями. Він зазначив, що вдячний понтифіку за підтримку України, зокрема людей та вірян, та висловив переконання, що Папа продовжить підтримувати країну.

"Це вже допомога тому, що люди вдячні, у нас є велика кількість католиків. Але такі сигнали вони не тільки для католиків, а й усіх вірян і навіть для атеїстів, бо Папа Франциск - серйозна, потужна фігура в світі. І тому це також важливо", - сказав очільник держави.

Президент зауважив, що він та команда дипломатів кілька разів запрошували понтифіка відвідати Україну: "Я дуже хотів, щоб він приїхав у будь-яке місто України, не обов'язково в столицю, куди зможе. Я розумію, є питання часу або складнощі через транспорт, війну. Ми готові зустріти Папу на західній Україні, і я про це йому також говорив. Це важливий сигнал підтримки".

Крім цього, він сказав, що під час зустрічей порушував питання підтримки Папою Римським та його командою "Формули миру" та Глобального саміту миру. Зеленський додав, що обговорював присутність представників Ватикану на саміті. Також сторони обговорювали питання повернення незаконно депортованих дітей в Україну.

"Папа мені сказав, що буде працювати над цим (повернення українських дітей, - ред.). Я дуже вдячний, це непросте питання. Коли ми говоримо окрім дітей і повернення полонених, що ще? Чесно, цього достатньо. Скажу відверто: якщо Папа Франциск зможе повернути наших дітей, я вважаю, що цього достатньо. Якщо зможе повернути дітей і приїхати в Україну - ми будемо вдячними. Але якщо обирати, то, чесно, повернути дітей", - підсумував президент.

Зеленський, Папа Римський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 августа
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.