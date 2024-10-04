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Зеленський зустрінеться з Папой Римським та прем’єркою Італії

10.10.2024 / 13:19
Цього тижня, 11 жовтня, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Reuters, передає УНН.

Зазначається, що зустріч очікується на ранок п'ятниці, 11 жовтня. Також очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа.

Зеленський, Папа Римський
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