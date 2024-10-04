Зеленський зустрінеться з Папой Римським та прем’єркою Італії

Про це пише Reuters, передає УНН.

Зазначається, що зустріч очікується на ранок п'ятниці, 11 жовтня. Також очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа.