Кабмін: Представник пошти тепер зобов’язаний вручити повістку до ТЦК особисто адресату

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1147 від 8 жовтня.

Повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто".

У разі відсутності одержувача за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник пошти інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

У разі коли протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа, працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом та проставленням відбитка пошти і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

Під час вручення поштового відправлення з позначкою "Вручити особисто", внутрішнього рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", адресат підтверджує такий факт своїм підписом та зазначає своє прізвище та ініціали або ім’я та прізвище.

Якщо адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.