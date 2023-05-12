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Держсекретар Ватикану: Папа Римський продовжує свою миротворчу місію в Україні

11.05.2023 / 15:24
Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Пароліні заявив, що Папа Римський Франциск продовжує свою миротворчу місію в Україні попри те, що українській владі про неї нічого не відомо.

За його словами, після попередньої заяви Франциска відбулися контакти із представниками Києва й москви.

"Є зміни, але звичайно, вони на конфіденційному рівні", - зазначив Пароліні, додавши, що вірить у прогрес місії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, повертаючись з Угорщини до Риму, заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між росією та Україною. Однак поки що він не може розкрити всі деталі.

Також повідомлялося, що Україні не відомо про "мирну місію" Папи Римського.

Ватикан, Франциск, Папа Римський
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