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Столтенберг: Війна росії в Україні впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань

11.05.2023 / 14:21
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що вторгнення росії в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань.

Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", – сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, "безпека має глобальний характер".

"Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент путін, а також потенційними вигодами. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Китаю щодо, наприклад, Тайваню", – наголосив Столтенберг.

Як відомо, США та його союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. Джо Байден раніше заявляв, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення КНР.

НАТО, Столтенберг
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