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путін оголосив призов на військові збори росіян, які перебувають у запасі

11.05.2023 / 12:16
Обвинувачений у воєнних злочинах президент держави-агресора росії володимир путін підписав указ про призов на військові збори у 2023 році росіян, які перебувають у запасі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

росіян з запасу призвуть на збори у збройних силах, військах Нацгвардії, органах держохорони та органах федеральної служби безпеки. Скількох людей призвуть на військові збори, не уточнюється, пише видання. Забезпечити виконання цих заходів путін доручив уряду та органам виконавчої влади суб'єктів рф.

путін, мобілізація
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