Скібіцький: окупанти планують захватити усю Луганську область до «виборів» в рф

Про це заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький розповів інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До виборів конкретно вони хочуть вийти щонайменше на адміністративні кордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка", — сказав Скібіцький.

За його словами, росіянам дуже хочеться повторно окупувати Куп'янськ (Харківська область) та Лиман (Донецька область), щоб показати, що їм вдалося повернути раніше втрачені території.

Скібіцький додав, що для росіян це буде символічно. Також такі "перемоги" пропагандистська машина Кремля використовує в інформаційно-психологічних операціях.

Місто Куп'янських у Харківській області було окуповане російськими військами 27 лютого 2022 року (на третій день після початку повномасштабного вторгнення). Звільнити населений пункт вдалося в середині вересня того ж року.

Лиман Донецької області, розташований за 80 кілометрів на південь від Куп'янська, опинився під контролем російських військ 28 травня 2022 року. Місто вдалося звільнити в результаті осіннього контрнаступу ЗСУ в Харківській області 1 жовтня 2022 року.

Зазначимо, що наразі Сили оборони України контролюють невелику частину Луганської області, яку вдалося деокупувати під час контрнаступу 2022 року.