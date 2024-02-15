Скібіцький: окупанти планують захватити усю Луганську область до «виборів» в рф

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Прем’єр Молдови: росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні
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Посол США: "Плану Б" на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати допомогу Україні, немає
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Постійна рада ОБСЄ проведе засідання через другу річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну
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Угорщина та Швеція, ймовірно, домовилися щодо шведських винищувачів Gripen, - ЗМІ
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Welt: Шольц виступив проти призначення новим генсеком НАТО чинного президента Єврокомісії
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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Посли ЄС схвалили продовження пільгової торгівлі для України без змін
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ЄБА: Депутати хочуть зобов’язати виробників та імпортерів вилучати з обігу марки акцизного податку старого зразка
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Депутати пропонують збільшити виплати і запровадити нові пільги для військових
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В Україні хочуть створити Реєстр власників банківських і платіжних рахунків
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Орбан закликав закрити європейський ринок для української агропродукції
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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