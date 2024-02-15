Міненерго проведе стрес-тест для перевірки роботи української ГТС в умовах війни

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.

«За ініціативи Міненерго Оператор ГТС України та компанія Групи Нафтогаз – АТ "Укртрансгаз" – ведуть підготовку до проведення стрес-тесту 2024 року. Мета – підтвердження достатньої потужності і надійності ГТС і ПСГ в умовах обстрілів та припинення транзиту російського газу», - резюмували у відомстві.

У межах стрес-тесту буде визначено низку можливих кризових сценаріїв та оцінено ризики потенційної фізичної шкоди інфраструктурі, які можуть вплинути на спроможність транспортувати природний газ із українських ПСГ до ЄС.

Підготовка та проведення стрес-тесту передбачають чотири етапи. Результати буде оприлюднено у другій половині квітня – на початок сезону закачування.

У Міненерго наголошують, що стрес-тест газової інфраструктури 2024 року буде змодельовано та здійснено робочою групою у складі та за сприяння USAID – Проєкту енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Генерального директорату "Joint Research Centre" Європейської комісії, міжнародних технічних експертів та відповідно ОГТСУ, НАК "Нафтогаз України" та Укртрансгазу.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко вже заявляв, що саме стрес-тест тесту української ГТС та ПСГ-2023 довів партнерам, що газотранспортна система може працювати в умовах воєнних викликів та за нульового транзиту

Також важливим чинником стала сертифікація газосховищ за європейськими нормами.

Завдяки цьому у 2023 році інтерес трейдерів до використання української ГТС та ПСГ значно зріс: протягом року загальний об’єм закачаного ними газу до українських ПСГ перевищив у 4 рази показники 2022 року.