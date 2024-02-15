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У ГУР назвали три основні сильні сторони рф

22.02.2024 / 15:23
Заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький назвав три основні сильні сторони рф. Разом з тим, українська розвідка добре обізнана про слабкі місця росіян та їхні плани.

Як пише Кореспондент, про це він розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо назвати три сильні сторони, які є у противника і які він використовує. Якщо брати на загальнодержавному рівні: росіяни мають потужний мобілізаційний ресурс. У них немає нестачі в людях для участі у війні. Це пов'язано насамперед із фінансовим аспектом цього питання. Фінансовий мотив залишається основним, особливо в регіонах із поганою економікою, малою кількістю робочих місць і низькими зарплатами. Пакет соціальної допомоги, який рф ухвалила, дуже потужний", - зазначив Скібіцький.

Серед іншого, пакет фіндопомоги передбачає високу заробітну плату, особливо якщо військовослужбовець виконує завдання на лінії фронту, одноразову допомогу від міністерства оборони та місцевої влади, а також значні пільги в кредитуванні.

"Крім того, важливий фактор - кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку, за дезертирство, за здачу в полон. Я вже не кажу про шпигунство та інше", - заявив генерал-майор.

Другою сильною стороною ворога Скібіцький вважає те, що завдяки великій чисельності росіяни мають можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, а також переміщати або робити перегрупування військ з одного напрямку на інший.

"Для прикладу наведу Авдіївку. Вони знімали війська з лиманського, куп'янського напрямків і кидали на Авдіївку. Тобто росіяни можуть кидати резерви на найбільш критичні з їх погляду напрямки. І переміщення військ, перегрупування вони весь час відпрацьовували під час проведення стратегічних навчань у рф, під час проведення інших заходів оперативної бойової підготовки", - сказав заступник начальника ГУР.

За його словами, третя сильна сторона противника - це авіація та панування в повітрі, адже щодня ворог застосовує авіаційні бомби.

"Наприклад найбільше ми нарахували за один день по Авдіївці: було випущено 75 авіаційних бомб, 500 кілограмів кожна. Окрім того, ви бачите, що щодня є завдання ударів тими самими ракетами Х-31, Х-59, керованими ракетами по наших об'єктах. Насамперед росіяни намагаються наразі знищити нашу систему протиповітряної оборони, нашу авіацію, яка несе озброєння, і знищити нашу аеродромну мережу, щоб ми не могли використовувати свою авіацію. Це сильна сторона, яка на сьогодні дуже суттєво впливає на поле бою, на ведення бойових дій", - заявив Скібіцький.

Слабкі сторони росіян він не став називати, бо противник зрозуміє і нейтралізує їх.

"Але в них багато слабких сторін. Вони пов'язані і з адміністративними питаннями з управління збройними силами, і з технікою та озброєнням. Ми це все знаємо, все враховуємо. Наші війська про це обізнані. Наша сильна сторона полягає в тому, що ми знаємо плани ворога", - наголосив заступник начальника ГУР.

Скібіцький
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