Нардеп пропонує запровадити в університетах кар’єрних консультантів

Про це йдеться у законопроєкті № 12235, передають Українські Новини.

Згідно з ним, кар’єрні консультанти мають навчати студентів складати резюме, готуватися до співбесід, розробляти портфоліо та користуватися платформами для пошуку роботи.

Консультанти мають надавати студентам рекомендації у працевлаштувані та проводити індивідуальні або групові тренінги з розвитку "м'яких" навичок (soft skills), тайм-менеджменту, робота в команді, а також "жорстких" навичок (hard skills).

Також до функцій консультантів належатиме сприяння у побудові кар’єрного плану студентів (складання покрокового плану професійного розвитку, який включає необхідні етапи навчання, набуття досвіду за допомогою стажування, волонтерських проєктів та інших видів практики, а також додаткові індивідуально визначені кроки, спрямовані на досягнення кар’єрних цілей).