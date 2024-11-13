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Нардеп пропонує запровадити в університетах кар’єрних консультантів

27.11.2024 / 12:16
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко пропонує парламенту запровадити в університетах кар’єрних консультантів.

Про це йдеться у законопроєкті № 12235, передають Українські Новини.

Згідно з ним, кар’єрні консультанти мають навчати студентів складати резюме, готуватися до співбесід, розробляти портфоліо та користуватися платформами для пошуку роботи.

Консультанти мають надавати студентам рекомендації у працевлаштувані та проводити індивідуальні або групові тренінги з розвитку "м'яких" навичок (soft skills), тайм-менеджменту, робота в команді, а також "жорстких" навичок (hard skills).

Також до функцій консультантів належатиме сприяння у побудові кар’єрного плану студентів (складання покрокового плану професійного розвитку, який включає необхідні етапи навчання, набуття досвіду за допомогою стажування, волонтерських проєктів та інших видів практики, а також додаткові індивідуально визначені кроки, спрямовані на досягнення кар’єрних цілей).

Гривко, університет
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