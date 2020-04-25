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Нардеп пропонує легалізувати приватні військові компанії для діяльності за кордоном

02.05.2024 / 12:16
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко пропонує парламенту легалізувати приватні військові компанії для діяльності виключно за кордоном.

Про це йдеться у законопроєкті № 11214, передають Українські Новини.

Згідно з ним, міжнародна оборонна компанія - створений та зареєстрований в Україні суб'єкт господарювання, який на підставі отриманої ліцензії здійснює в установленому цим Законом порядку надання за межами території України оборонних послуг, а також приймає участь у здійсненні оборонних заходів.

Для регулювання діяльності таких компаній пропонується створити Державну службу у справах міжнародних оборонних компаній, який буде підпорядкований Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

Міжнародна оборонна компанія надає за межами території України такі оборонні послуги:

організація та практичне здійснення заходів безпеки, оборони та навчання, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я індивідуально визначених фізичних осіб (або групи осіб) або  шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру;

організація та практичне здійснення заходів безпеки, оборони та навчання, спрямованих на забезпечення безпеки юридичних осіб, їх існуванню та законної діяльності, а також життю і здоров'ю працівників таких юридичних осіб шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру;

охорона майна та майнових прав - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, земельних ділянок (територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому прав та повноважень стосовно нього на території інших держав;

тактична (теоретична та практична) підготовка особового складу військових формувань та органів правопорядку інших держав, міжнародних організацій, а також суб’єктів охоронної діяльності.

Міжнародна оборонна компанія має право надавати оборонні послуги виключно за умови, що вони не суперечать зовнішній та внутрішній політиці України.

Гривко, ПВК
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