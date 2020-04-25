У ГУР назвали орієнтовні запаси ракет на озброєнні росії

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform, передає Укрінформ.

За даними ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил російської федерації перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”.

“При цьому темпи виробництва цих ракет - до 10 одиниць на місяць”, - зазначили в розвідці.

Крилатих ракет 3M55/3М55М “Онікс”/”Онікс-М” - 400 одиниць. Темпи виробництва цих ракет також до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 “Калібр” - 270 одиниць. Темпи виробництва - 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць.