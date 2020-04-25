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НАДС: В Україні кількість вакантних посад на державну службу збільшилася

02.05.2024 / 09:10
Фактична кількість працюючих державних службовців в Україні наразі становить 159 тис. 333 особи, повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Згідно зі звітом НАДС, збільшилася кількість вакантних посад на державну службу, зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.

Крім того, зазначається, що 1 тис. 180 держслужбовців залишаються за кордоном після виїзду з 24 лютого 2022 року.

Водночас 4 тис. 180 держслужбовців перебувають у лавах Збройних сил України, з них 812 - жінки.

"Ця кількість протягом трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 - жінки)", - додали в НАДС.

У відомстві також повідомили, що з початку повномасштабної агресії рф 138 держслужбовців загинули, а 263 – дістали поранення.

НАДС
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