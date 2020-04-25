Скасування статусу обмежено придатний: Українцям розповіли що буде з тими, кого комісія визнає придатними

Ті, хто поки має статус обмежено придатних, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Ці зміни набувають чинності вже 4 травня. Коли людям йти на переогляд та що буде з тими, кого комісія визнає придатними – Христина Гавриш дізналася всі деталі.

Іванові 57, у війську він з перших днів великої війни. Гнав окупантів з Київщини, воював у гарячих точках на сході. Аж поки не отримав кілька важких контузій.

«На праве вухо не чую, на ліве трохи чую. Стріляти навіть з автомата не можна, лор сказав станеш глухим, будеш просто ходити й посміхатися», – розповідає він.

А ще в нього гіпертонія, проблеми із суглобами, хребтом.

«Нарости на самому хребті йдуть і воно затискає спинний мозок, тому й голова може кружляти, хитає, тиск», – додає військовий.

Йому протипоказаний навіть бронежилет.Та військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним.

Знайти собі посаду в тилу боєць не зміг. Тож пів року провів у так званому батальйоні резерву. Ще стільки ж – в інженерному, де теж здебільшого обмежено придатні.

«У нас там у всіх одна посада – робітник- підсобник. В наряді ходимо, по території, кухня, як звичайна армія. Питання тільки навіщо там людей тримати», – обурюється військовий.

Іван сподівається, що останні законодавчі зміни стануть його порятунком. З 4 травня категорію обмежено придатних скасовують. Усі, хто її має – військові та цивільні – мають пройти переогляд. І їх визнають придатними або непридатними.

Артемові Коржану теж доведеться пройти повторну комісію. У нього хронічна неконтрольована астма. За документами – обмежено придатний. Мобілізувати можуть, але з таким висновком принаймні не на бойову посаду.

«Якщо мене визнають придатним, то я можу служити на нулі, це нонсенс. На мене одінуть бронежилет, пробіжу 10 метрів, впаду і мені будуть викликати швидку? я ходжу і задихаюся, а бігати?».

Такі ж побоювання і в правозахисників.

«Тому ми від самого початку закликали залишити якусь проміжну категорію, у яку потраплять люди, які можуть служити в армії, але з іншого боку не будуть залучатися на ті посади, де вони будуть під загрозою через свій діагноз», – сказала співзасновниця правозахисного центру для військових Принцип Любов Галан.

Нині військово-лікарські комісії керуються старим наказом №402. Тут є список хвороб, з якими визнають обмежено придатними. Це тисячі діагнозів, серед них – дуже серйозні – рак у ремісії, безсимптомний ВІЛ, гепатит, епілепсія з поодинокими нападами… Навіть не всіх людей з ампутацією визнають непридатними.

«Якщо є ампутація кінцівки на відповідному рівні, умовно – нижче коліна, то це означає, що людина обмежено придатна і вона далі продовжує проходити службу», – додала адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО Юридична сотня Христина Ковтун.

Зараз міноборони разом з головними медиками ЗСУ та експертами МОЗ проводять ревізію цих хвороб і готують зміни до наказу.

«Йде переогляд якраз, які хвороби будуть віднесені до статусу категорії придатний, а які до непридатного», – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Деталей поки нема, але заклики правозахисників почули! Не всіх придатних тепер зможуть відправити на фронт. Їх ділитимуть за станом здоров’я на кілька груп.

«Буде виділено придатні до певних видів служби, тобто можуть бути люди придатні до служби в морській піхоті, а можуть бути придатні в тилу, в центрі комплектування, тобто також буде розподіл, не буде однозначності, що ось придатний і все! Будуть також зважатися і на стан людини, що вона може робити у Збройних силах України», – додала вона.

Фахівці сподіваються, що у висновку ВЛК детально опишуть, що саме людина може робити з тим чи іншим діагнозом. Нині цим нехтують, тож часто обмежено придатних відправляють на бойові посади.

«Командир не є медичним спеціалістом і він інколи навіть не може знати, які протипоказання є в цього бійця, хоча рішення ВЛК додається. Тому має бути чіткість у рішеннях ВЛК максимальна, що саме може виконувати й робити відповідна людина», – сказала Ковтун.

Командири, які закривають очі на вказівки лікарів і відправляють хвору людину в бій, мають нести відповідальність. Посилити контроль варто і за самими ВЛК. Адже деякі тяжко хворих роблять придатними. Так сталося з вітчимом Валентини. Він помер кілька днів тому дорогою до навчального центру від епілептичного нападу. ВЛК визнала його придатним.

«Від переживання стався напад, швидка не встигла приїхати і його відкачати. Все буквально сталося за одну ніч, ми не розуміємо, як так швидко, як там проходив ВЛК – я не знаю», – сказала падчерка померлого Валентина.

Нині справу розслідують, але систему слід реформувати так, щоб порушення виявляли до трагічних випадків.

«Немає ефективних способів контролю і моніторингу рішень ВЛК, моя думка така, що без цифровізації, без можливості автономно і швидко здійснювати перевірки, ми не досягнемо системних результатів у тому, щоб побудувати такий контроль», – додала Галан.

Коли саме розпочнеться переогляд обмежено придатних, ні МОЗ, ні Міноборони не повідомляють. Це буде можливим, як тільки затвердять зміни до наказу №402. Поки в медиків немає нових критеріїв, вони продовжують давати людям статус обмежено придатний.

На зміни закон дає 3 місяці, але за нашими даними, рішення буде вже за 2-3 тижні. Іти самостійно до ТЦК обмежено придатним не потрібно! Військовослужбовців сповістить їхня частина. Цивільних – повісткою викличе військкомат.

«Звісно, якщо людина бажатиме самостійно звернутися, це також дозволено. Але загалом колеги з міністерства оборони формують графік і по цьому графіку будуть запрошувати до центрів комплектування з подальшим скеруванням до ВЛК», – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

На переогляд закон дає 9 місяців. Та зважаючи на великі черги до ТЦК, цього часу може бути навіть замало.