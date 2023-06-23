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Міністерство оборони: В Україні збільшать кількість ВЛК

27.06.2023 / 13:19
В Україні збільшать кількість військово-лікарняних комісій, а українських військовослужбовців забезпечать належним сервісом проходження ВЛК.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, передає УНН.

Як зазначають у пресслужбі Міноборони, у суботу, 24 червня, уряд затвердив план оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Його мета - забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження військово-лікарської комісії і зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, інших складових сил оборони та комунальних закладах охорони здоров’я.

Своїм рішенням уряд планує автоматизувати перебіг проходження ВЛК, викорінити бюрократію та забезпечити військовослужбовців соціальними гарантіями, повідомляють у пресслужбі.

«Ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації», - зазначив, коментуючи рішення уряду, міністр оборони України Олексій Резніков.

мобілізація, ВЛК
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