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Сліпченко: Боротися з російськими наративами допоможе державна політика та неформальна комунікація між українцями

27.06.2023 / 10:12
Україні все ще потрібно боротися з російськими наративами про "націоналістів в Україні", "утиск російськомовних та Революцію Гідності як "державний переворот", у чому допоможе спрямована державна політика та неформальна комунікація між українцями.

Україні все ще потрібно боротися з російськими наративами про "націоналістів в Україні", "утиск російськомовних та Революцію Гідності як "державний переворот", у чому допоможе спрямована державна політика та неформальна комунікація між українцями.

На цьому наголосила керівниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко під час презентації дослідження "Здатність українців вирізняти меседжі роспропаганди", яка відбулася в медіацентрі Україна-Укрінформ.

"У роботі з вкоріненими наративами немає швидкого рішення, це поступова історія. Щодо них потрібна активна комунікація на всіх можливих платформах, елементи освіти у школах, залучення медіа для пояснення ширшого контексту наративу. Не обов'язково має лунати так: росія бреше - і крапка. Необхідна додаткова ширша інформація, яку людина зможе прочитати, проаналізувати, зробити для себе висновки", - сказала вона.

Дослідження, серед іншого, виявило, що українці як всередині країни, так і за її межами продовжують вірити в деякі російські наративи, бо їх росія вкорінювала роками в українське медіаполе. Так, 29% опитаних в Україні та 35% за кордоном не погодились із твердженням "Революція Гідності в Україні 2013-2014 року НЕ була державним переворотом". Водночас 43% респондентів в Україні та 36% за кордоном вважають, що в Україні поширена "нацистська та/або неонацистська ідеологія".

Дослідження проведено VoxCheck разом із компанією CBR за підтримки міжнародного фонду «Відродження». Цільова аудиторія: українці 18-70 років, які проживають в Україні або перебувають за кордоном (Польща, Чехія, Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Італія, Франція, Словаччина та ін.). Було опитано 1466 респондентів з України та 327 респондентів з-за кордону. Методи опитування: інтерв’ю на онлайн-панелі CBR Point, телефонні інтерв’ю, онлайн-інтерв’ю.

Сліпченко
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